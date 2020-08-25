Жена Новосельцева: Теодор едет знакомиться с папой. Он увидит его впервые в жизни

Экс-баскетболистка Катерина Кейру, жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" опубликовала видео с сыном.

«Мы летим в Сочи. Теодор едет знакомиться со своим папой. Он увидит его впервые в жизни», — написала Кейру.

Напомним, в 2019 году у Новосельцева и Кейру произошёл конфликт. Когда Катерина была беременна, её супруг ушёл из семьи. Спустя некоторое время Кейру сообщила, что футболист долго не выходил с ней на связь и в то же время переписал всё совместно нажитое имущество на родителей. После этого между супругами начались судебные разбирательства. В октябре 2019 года суд вынес решение о взыскании с Новосельцева алиментов в размере 20 тыс. рублей. Юрист Кейру сообщала, что, по самым скромным подсчётам, Новосельцев должен супруге 200 млн рублей. В марте Кейру обращалась к правительству РФ и Владимиру Путину из-за невыплаты алиментов.