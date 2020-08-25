Крыховяк — Баринову: зная твой характер, ты вернёшься сильнее

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поддержал травмированного хавбека красно-зелёных Дмитрия Баринова, у которого диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

«Мы с тобой, мой друг. Это сложный период, особенно в молодом возрасте, но, к сожалению, это часть футбола. Зная твой характер, ты вернёшься сильнее, мы ждём тебя», — написал Гжегож.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Крыховяка.

23-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил две жёлтые карточки.



Следующий матч «Локомотив» проведёт на своём поле с «Ахматом». Встреча состоится 26 августа.