Крыховяк — Баринову: зная твой характер, ты вернёшься сильнее

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поддержал травмированного хавбека красно-зелёных Дмитрия Баринова, у которого диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).
«Мы с тобой, мой друг. Это сложный период, особенно в молодом возрасте, но, к сожалению, это часть футбола. Зная твой характер, ты вернёшься сильнее, мы ждём тебя», — написал Гжегож.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Крыховяка.
23-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил две жёлтые карточки.
Следующий матч «Локомотив» проведёт на своём поле с «Ахматом». Встреча состоится 26 августа.
- 25 августа 2020
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