Алекс Крал попал в заявку сборной Чехии на матчи Лиги наций

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал вызван в сборную Чехии на сентябрьские матчи Лиги наций, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Чехии на официальном сайте.

Сборная Чехии. Лига наций

Вратари: Ондржей Коларж («Славия»), Иржи Павленка («Вердер»), Томаш Вацлик («Севилья»).



Защитники: Ян Борил («Славия»), Якуб Брабец («Виктория Пльзень»), Владимир Цоуфал («Славия»), Ондржей Челустка («Спарта»), Павел Кадержабек («Хоффенхайм»), Томаш Калас («Бристоль Сити»), Ондржей Кудела («Славия»), Филип Новак («Фенербахче»).



Полузащитники: Владимир Дарида («Герта»), Боржек Дочкал («Спарта»), Адам Гложек («Спарта»), Якуб Янкто («Сампдория»), Лукаш Калвах («Виктория Пльзень»), Алекс Крал («Спартак»), Лукаш Масопуст («Славия»), Томаш Соучек («Вест Хэм Юнайтед»), Петр Шевчик («Славия»).



Нападающие: Патрик Шик («Рома»).

4 сентября сборная Чехии сыграет со Словакией, 7 сентября — с Шотландией.