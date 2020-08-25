КДК РФС рассмотрел обращения «Урала», «Тамбова» и «Акрона» на качество судейства

20 августа состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения футбольных клубов «Урал», «Тамбов» и «Акрон» на качество судейства.

«ФК „Урал“ обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого и судьи VAR Алексея Матюнина в матче 2-го тура РПЛ в эпизодах с назначением 11-метрового штрафного удара на 31-й и 45-й минутах матча и отменённым голом на 57-й минуте. Эксперты рассмотрели эпизоды встречи и признали правильными все решения арбитра.

ФК «Тамбов» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Михаила Вилкова и судьи VAR Владимира Москалёва в матче 3-го тура Российский Премьер-лиги в эпизоде с удалением Алексея Грицаенко на 40-й минуте. Эксперты рассмотрели эпизод и признали решение об удалении правильным.

ФК «Акрон» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Куликова в матче 4-го тура Олимп-ФНЛ в эпизоде с удалением Ивана Чудина на 77-й минуте матча. Эксперты рассмотрели эпизод матча и также признали решение арбитра верным", — говорится в сообщении на сайте РФС.