Стерлинг прошёл тест на коронавирус после вечеринки у Болта. Результат отрицательный

Тест нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга на коронавирус дал отрицательный результат, сообщает Sky Sports.

«Рахим чувствует себя хорошо, симптомов коронавируса нет», — сообщил приближённый к футболисту источник.

Напомним, Стерлинг присутствовал на вечеринке в честь дня рождения бегуна Усэйна Болта, который заразился коронавирусом. Болт прошёл тест на следующий день после вечеринки. На шумном праздновании все приглашённые и именинник танцевали без медицинских масок и не соблюдали нормы социального дистанцирования.

В минувшем сезоне 25-летний Стерлинг принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги (30 — в основном составе), в которых стал автором 20 забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2023 года.