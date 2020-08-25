Семья Ротенбергов возглавила рейтинг богатейших кланов России

В рейтинге богатейших предпринимательских династий впервые за шесть лет сменился лидер — клан Гуцериевых уступил место клану Ротенбергов, сообщает Forbes.

Состояние семьи Ротенбергов за год увеличилось на $ 270 млн, до $ 5,45 млрд. Результат на $ 100 млн меньше, чем в 2014 году, когда семья в первый и единственный раз возглавляла рейтинг. Состояние Ротенбергов выросло в основном за счёт одной крупной сделки — продажи компании «Стройгазмонтаж» государственному «Газпрому» за 75 млрд рублей.

Бизнес-клан Гуцериевых, который пять раз подряд занимал первую строчку рейтинга, переместился на 3-е место с оценкой состояния $ 3,2 млрд, что на $ 2,45 млрд меньше, чем в прошлом году, — из-за пандемии коронавируса проекты Гуцериевых в недвижимости сильно обесценились, упали котировки входящей в группу «Русснефти».

Напомним, Борис Ротенберг является президентом футбольного клуба «Сочи». Его сын, Ротенберг-младший, игрок московского «Локомотива».