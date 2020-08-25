Луценко — о вызове в сборную: после такого сезона надеялся, что на меня обратят внимание

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко прокомментировал вызов в сборную России на матчи Лиги наций. Форвард впервые попал в заявку национальной команды.
«Очень сильно рад вызову в сборную. Скорее неожиданное событие для меня. Но после такого сезона я ждал и надеялся, что на меня обратят внимание. Буду цепляться за шанс, хочу сыграть за команду. Но главное — результат», — сказал Луценко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В сезоне-2019/2020 Луценко провёл в чемпионате России 28 матчей и стал автором 15 забитых мячей.
Подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало — в 21:45 мск. Игра со сборной Венгрии пройдёт 6-го числа в Будапеште, на стадионе «Ференц Пушкаш», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 25 августа 2020
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