Луценко — о вызове в сборную: после такого сезона надеялся, что на меня обратят внимание

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко прокомментировал вызов в сборную России на матчи Лиги наций. Форвард впервые попал в заявку национальной команды.

«Очень сильно рад вызову в сборную. Скорее неожиданное событие для меня. Но после такого сезона я ждал и надеялся, что на меня обратят внимание. Буду цепляться за шанс, хочу сыграть за команду. Но главное — результат», — сказал Луценко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В сезоне-2019/2020 Луценко провёл в чемпионате России 28 матчей и стал автором 15 забитых мячей.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало — в 21:45 мск. Игра со сборной Венгрии пройдёт 6-го числа в Будапеште, на стадионе «Ференц Пушкаш», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.