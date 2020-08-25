«Тамбов» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
Сегодня, 25 августа, состоится матч «Тамбов» – «Сочи». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистировать ему будут Игорь Демешко (Химки) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери – Евгений Буланов (Саранск).
«Сочи», набрав 8 очков в 4 матчах, занимает в турнирной таблице РПЛ 3-е место, «Тамбов» (3) расположился на 14-й строчке. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12), в тройку также входит «Спартак» (8).
- 25 августа 2020
-
15:38
-
15:30
-
15:24
-
15:18
-
15:00
-
14:49
-
14:48
-
14:37
-
14:22
-
14:18
-
14:12
-
14:11
-
13:57
-
13:47
-
13:25
-
13:14
-
13:07
-
12:58
-
12:53
-
12:49
-
12:34
-
12:26
-
12:10
-
11:46
-
11:44
-
11:34
-
11:27
-
11:13
-
11:00
-
10:43
-
10:40
-
10:27
-
10:24
-
10:09
-
10:00
Партнерский контент