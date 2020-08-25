«Тамбов» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 25 августа, состоится матч «Тамбов» – «Сочи». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистировать ему будут Игорь Демешко (Химки) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери – Евгений Буланов (Саранск).

«Сочи», набрав 8 очков в 4 матчах, занимает в турнирной таблице РПЛ 3-е место, «Тамбов» (3) расположился на 14-й строчке. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12), в тройку также входит «Спартак» (8).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.