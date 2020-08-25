«Арсенал» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 25 августа, состоится матч «Арсенал» – «Химки». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В бригаду войдут ассистенты Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери – Лаша Верулидзе (Владикавказ).

«Арсенал», набрав 4 очка в 4 матчах, занимает в турнирной таблице РПЛ 13-е место, «Химки» (1) расположились на 15-й строчке. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12), в тройку также входит «Спартак» (8).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.