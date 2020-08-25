«Арсенал» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Сегодня, 25 августа, состоится матч «Арсенал» – «Химки». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В бригаду войдут ассистенты Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери – Лаша Верулидзе (Владикавказ).
«Арсенал», набрав 4 очка в 4 матчах, занимает в турнирной таблице РПЛ 13-е место, «Химки» (1) расположились на 15-й строчке. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12), в тройку также входит «Спартак» (8).
- 25 августа 2020
-
18:43
-
18:34
-
18:29
-
18:26
-
18:22
-
18:08
-
17:56
-
17:53
-
17:49
-
17:44
-
17:44
-
17:38
-
17:35
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:21
-
17:21
-
17:15
-
17:13
-
17:05
-
17:02
-
17:00
-
16:55
-
16:50
-
16:38
-
16:13
-
16:06
-
15:54
-
15:46
-
15:38
-
15:30
-
15:24
-
15:18
-
15:00
Партнерский контент