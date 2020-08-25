УЕФА предложил выбрать лучший гол Лиги чемпионов сезона-2019/2020

УЕФА запустил голосование, в котором предлагается выбрать лучший гол Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

Среди претендентов: полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо (гол в ворота «Атлетико»), нападающий «Барселоны» Луис Суарес (гол в ворота «Интера»), хавбек «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер (гол в ворота «Зенита»), полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста (гол в ворота «Локомотива»), форвард «Интера» Лаутаро Мартинес (гол в ворота «Славии»), хавбек загребского «Динамо» Дани Ольмо (накануне перешёл в «РБ Лейпциг») (гол в ворота «Манчестер Сити»), нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд (гол в ворота «ПСЖ»), нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (гол в ворота «Лиона»), форвард «Лиона» Максвелл Корне (гол в ворота «Манчестер Сити») и хавбек «Баварии» Серж Гнабри (гол в ворота «Лиона»).

Видео голов номинантов можно посмотреть в "инстаграме" УЕФА. Права на ролик принадлежат УЕФА.