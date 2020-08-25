На матч Суперкубка УЕФА «Бавария» — «Севилья» пустят зрителей

Исполнительный комитет УЕФА сегодня, 25 августа, разрешил проведение Суперкубка УЕФА 24 сентября в Будапеште с ограниченным количеством зрителей — до 30% от вместимости стадиона, сообщается на официальном сайте организации.
Все другие матчи под эгидой УЕФА будут по-прежнему проводиться без зрителей до дальнейшего распоряжения, как и планировалось изначально.
«Было важно показать, что футбол может продолжаться и в трудные времена, но без фанатов игра потеряла часть своего смысла. Мы надеемся использовать Суперкубок УЕФА в Будапеште в качестве пилотного проекта, который станет началом возвращения болельщиков на матчи.
Мы тесно сотрудничаем с венгерской федерацией и правительством страны для реализации профилактических мер для зрителей и футболистов. Мы не будем рисковать здоровьем людей", — цитирует президента УЕФА Александера Чеферина пресс-служба организации.
Игра «Баварии» и «Севильи» пройдёт 24 сентября. Начало — в 22:00 мск.
- 25 августа 2020
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