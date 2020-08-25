Зайнутдинов: «Ростов» стал для меня семьёй, я был по-настоящему счастлив

Полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов, который накануне покинул «Ростов», обратился к болельщикам бывшей команды.
«Дорогие болельщики. Хочу сказать большое спасибо за вашу невероятную поддержку. Я рад, что почти два года провёл в «Ростове».
Спасибо каждому, кто в меня верил. Спасибо руководству, главному тренеру, медицинскому штабу, игрокам, администрации и сотрудникам базы. «Ростов» стал для меня семьёй, я чувствовал себя здесь как дома и был по-настоящему счастлив.
Футбольная жизнь устроена так, что иногда приходится прощаться. Болельщикам хочу сказать — спасибо за всё. Я не прощаюсь, а говорю «до свидания» — потому что «Ростов» навсегда остаётся в моём сердце! Улица Садовая, скамеечка кленовая, Ростов-город, Ростов-Дон!» — написал Зайнутдинов.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" хавбека.
Контракт Зайнутдинова и ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Игрок будет выступать под номером 19.
- 25 августа 2020
-
17:13
-
17:05
-
17:02
-
17:00
-
16:55
-
16:50
-
16:38
-
16:13
-
16:06
-
15:54
-
15:46
-
15:38
-
15:30
-
15:24
-
15:18
-
15:00
-
14:49
-
14:48
-
14:37
-
14:22
-
14:18
-
14:12
-
14:11
-
13:57
-
13:47
-
13:25
-
13:14
-
13:07
-
12:58
-
12:53
-
12:49
-
12:34
-
12:26
-
12:10
-
11:46