Зайнутдинов: «Ростов» стал для меня семьёй, я был по-настоящему счастлив

Полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов, который накануне покинул «Ростов», обратился к болельщикам бывшей команды.

«Дорогие болельщики. Хочу сказать большое спасибо за вашу невероятную поддержку. Я рад, что почти два года провёл в «Ростове».



Спасибо каждому, кто в меня верил. Спасибо руководству, главному тренеру, медицинскому штабу, игрокам, администрации и сотрудникам базы. «Ростов» стал для меня семьёй, я чувствовал себя здесь как дома и был по-настоящему счастлив.



Футбольная жизнь устроена так, что иногда приходится прощаться. Болельщикам хочу сказать — спасибо за всё. Я не прощаюсь, а говорю «до свидания» — потому что «Ростов» навсегда остаётся в моём сердце! Улица Садовая, скамеечка кленовая, Ростов-город, Ростов-Дон!» — написал Зайнутдинов.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" хавбека.

Контракт Зайнутдинова и ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Игрок будет выступать под номером 19.