Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Отец Кузяева: отреагировали нормально, Далер в форме и готов играть за сборную

Отец Кузяева: отреагировали нормально, Далер в форме и готов играть за сборную
Футбол / Сборная России 0

Отец и агент полузащитника Далера Кузяева Адьям Кузяев прокомментировал вызов хавбека в сборную России.

Далер является свободным агентом.

«Отреагировали нормально на вызов в сборную. Он в форме и готов играть. Далер всё понимает и постоянно готовится. Благодарны Станиславу Саламовичу, что он верит в нашего сына и вызывает в национальную команду. Далер старается оправдать это доверие, когда его вызывают под знамёна сборной.

Одно время сын тренировался с «Зенитом», теперь поддерживает форму с индивидуальным тренером, да и я подключаюсь. Он в хорошем тренинге сейчас. В моральном плане всё тоже нормально, никаких проблем нет», — цитирует Кузяева «ВсёПроСпорт».

Ранее сообщалось, что россиянин может перейти в испанские «Алавес» или «Валенсию», либо в турецкий «Бешикташ».

Далер Кузяев может перейти в испанский «Алавес»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020