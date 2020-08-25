Отец Кузяева: отреагировали нормально, Далер в форме и готов играть за сборную

Отец и агент полузащитника Далера Кузяева Адьям Кузяев прокомментировал вызов хавбека в сборную России.

Далер является свободным агентом.

«Отреагировали нормально на вызов в сборную. Он в форме и готов играть. Далер всё понимает и постоянно готовится. Благодарны Станиславу Саламовичу, что он верит в нашего сына и вызывает в национальную команду. Далер старается оправдать это доверие, когда его вызывают под знамёна сборной.



Одно время сын тренировался с «Зенитом», теперь поддерживает форму с индивидуальным тренером, да и я подключаюсь. Он в хорошем тренинге сейчас. В моральном плане всё тоже нормально, никаких проблем нет», — цитирует Кузяева «ВсёПроСпорт».

Ранее сообщалось, что россиянин может перейти в испанские «Алавес» или «Валенсию», либо в турецкий «Бешикташ».