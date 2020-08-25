Первый тренер Соболева: знаю Сашу с детства, он может первый пойти на примирение с Дзюбой

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, поделился мнением о не вызове форварда в сборную России.



«Если Сашу не вызвали, значит у Черчесова есть какие-то претензии по предыдущему сбору. Я не понял вызов Комличенко, но то, что Саша не хуже Луценко и Смолова — точно. Осадочек, конечно, есть, но ничего, сильнее будет!



Я не знаю, в чём неприязнь Дзюбы и Саши. У Соболева был тяжелый период, связанный с семьёй, может он просто вспылил на поле, не думаю, что там есть какая-то серьёзная неприязнь. Также мы помним, что его все сравнивают с Артёмом, а он говорит: «Я не второй Дзюба, я Соболев». Дзюба опытный, могли бы просто свести их, поговорить и решить вопрос. Видимо сейчас не захотели раздувать эту проблему. Сашу не так сильно задевает ситуация со сравнением, но доказать он хочет.



Может быть, не вызов в сборную — это даже хорошо, отдохнёт, восстановится. Если он будет также продолжать играть, никуда не денется. Эта ситуация не пригнёт Сашу, у него пробивной характер. Согласен с тем, что он сейчас самый замотивированный игрок в РПЛ.



Так как я знаком с Сашей с детства, я знаю, что он может первый пойти на примирение и позвонить. Соболев не злопамятный. Конфликт между Дзюбой и им считаю чисто игровым, его просто раздули. Ничего страшного там не случилось», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.