Глушаков: без команды — не то, скучно

Полузащитник Денис Глушаков, который сейчас является свободным агентом, поделился мыслями по поводу своего статуса.
«Ударная работа каждый день. Но без команды — не то. Скучно. Только правильные эмоции и отношение к делу приведут к цели», — написал Глушаков.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" футболиста.
Сезон-2019/2020 33-летний Денис Глушаков провёл в составе грозненского «Ахмата», за который провёл 24 матча и забил четыре мяча. С 2013 по 2019 год Глушаков выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в 2017 году, а с 2005-го по 2013-й — за московский «Локомотив».
Ранее готовность подписать контракт с Глушаковым выразил президент «Урала» Григорий Иванов, однако, по его словам, Денис хочет остаться в Москве.
- 25 августа 2020
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