Малафеев: Соболеву нужно показать больше, чтобы Черчесов начал сравнивать его с Дзюбой

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о вызове в сборную России полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового и форварда тульского «Арсенала» Евгения Луценко, а также поделился мнением об отсутствии в заявке форварда «Спартака» Александра Соболева.



«Я говорил, что Мостовой будет в сборной. Только сможет ли он себя проявить и закрепиться в национальной команде? Это вопрос. Время всё расставит на свои места. Что касается Луценко, то он заслужил этот вызов, количество забитых мячей говорит об этом. Он очень полезен для своего клуба. Отсутствие Соболева? Возможно, сыграла роль вариативность. Чтобы был разный формат нападающих. Соболев, думаю, на карандаше у тренеров. Но, наверное, Саше нужно показать больше, чтобы тренер начал сравнивать его с Дзюбой!» — приводит слова Малафеева Sport24.

Мостовой: Соболеву нужно закрыть конфликт с Дзюбой, должно же быть уважение к старшим