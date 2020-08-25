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Павлюченко: Дзюба — номер один в сборной, он на голову выше Соболева

Павлюченко: Дзюба — номер один в сборной, он на голову выше Соболева
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал невызов форварда «Спартака» Александра Соболева в национальную команду. Ранее стало известно, что Соболев не попал в заявку команды из-за конфликта с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«У сборной есть тренер, и он видит свою обойму именно так, какие могут быть претензии? Если он так посчитал, значит, правильно посчитал. Если у сборной есть результат, значит, всё хорошо. В моё время не было такого, что кого-то не вызывали в сборную из-за конфликтов. Мне, как бывшему игроку «Спартака», хочется видеть Соболева в сборной, но если там конфликт, пусть решают его между собой: Дзюба, сам Соболев и Станислав Саламович.

Если на сегодняшний день сравнивать Дзюбу и Соболева, то Артём на голову выше Саши. Дзюба — опора и номер один в нашей команде, он доказывает это игрой, а Соболеву до первого номера ещё далеко. Хоть он последнее время и забивает много, но он не основной игрок сборной. Я хочу пожелать Саше удачи, он идёт вперёд и прогрессирует», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Соболев не попал в заявку сборной России из-за конфликта с Дзюбой
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