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Газизов прокомментировал невызов Соболева в сборную России

Газизов прокомментировал невызов Соболева в сборную России
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал отсутствие нападающего красно-белых в заявке сборной России на матчи Лиги наций с национальными командами Венгрии и Сербии.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Соболев не попал в заявку команды из-за конфликта с нападающим петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Это выбор тренера сборной. Что тут обсуждать? Он ответственный за результат, он принимает решения. Мы можем только поддерживать Черчесова как тренера сборной», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало — в 21:45 мск. Игра с Венгрией начнётся 6 сентября в 19:00 мск и пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

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