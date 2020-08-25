Газизов прокомментировал невызов Соболева в сборную России

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал отсутствие нападающего красно-белых в заявке сборной России на матчи Лиги наций с национальными командами Венгрии и Сербии.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Соболев не попал в заявку команды из-за конфликта с нападающим петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.



«Это выбор тренера сборной. Что тут обсуждать? Он ответственный за результат, он принимает решения. Мы можем только поддерживать Черчесова как тренера сборной», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало — в 21:45 мск. Игра с Венгрией начнётся 6 сентября в 19:00 мск и пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».