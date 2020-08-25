Черчесов: Черышев сказал, что у него ещё не до конца всё зажило

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в национальную команду не получил вызов полузащитник «Валенсии» Денис Черышев.

«Два дня назад мы разговаривали, он уже тренировался после травмы. Я попросил его ещё протестироваться, сделать МРТ. Сегодня утром он мне сам позвонил и сказал, что у него ещё не до конца всё зажило. Сказал ему, чтобы он до конца приводил себя в порядок», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сентябре сборная России стартует в Лиге наций. Россияне выступают в 3-й группе Лиги В. 3 сентября российская сборная на своём поле встретится с Сербией. 6 сентября наши соотечественники в гостях сыграют с национальной командой Венгрии.