Черчесов — о возможной натурализации Малкома: мы никого не просим и не собираемся
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможной натурализации бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома.
«Мы никого не просим и не собираемся. Если у человека есть возможность играть за сборную, мы его рассматриваем. Просить кого-то взять гражданство – это как дать абонемент. Другое дело – игроки с корнями, играющие в других лигах. Почему бы не обратить на это внимание?» — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем 23-летний форвард принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одного забитого мяча.
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