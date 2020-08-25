Игонин – о Дзюбе и Соболеве: сомневаюсь, что там такая проблема, которая выше сборной

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал невызов в сборную России нападающего «Спартака» Александра Соболева из-за конфликта с форвардом петербургского клуба Артёмом Дзюбой.

«Надо знать Черчесова, и я уверен, что была не одна попытка примирить Соболева и Дзюбу. Такая командная история должна быть решена. Из этого я могу сделать только один вывод: кто-то отказался от примирения, а может и оба. И к сожалению, из-за этого они поставили тренера в такую ситуацию. Сейчас у нас в головах осуждение тренера, но на самом деле виноват тот, кто отказался решить эту проблему.



Я даже не представляю из-за чего у них сложился конфликт. Обычно такие проблемы возникают, когда у людей нет никаких проблем. Когда всё хорошо, все начинают выдумывать: кто-то не туда посмотрел, кто-то не то сказал. Мне это видится именно так. Какие могут решаться вопросы до такой степени, что встал вопрос о команде, которая защищает нашу страну на международной арене? Там действительно такая проблема, которая выше всего этого? Сомневаюсь.



Очень много всего за то, чтобы извинился Соболев. Всё-таки он молодой и должно быть некое уважение к людям, которые старше. Я понимаю, что сейчас такое не в почёте, а уважают тех, у кого телефон дороже, но по сути, должно быть именно так, Соболев должен закрыть конфликт. Если человек, который старше и мудрее предлагает выход из ситуации, человек должен как минимум прислушаться. Также человек должен поставить на весы, он может помочь сборной России, но значит ситуация для него важнее, чем помощь. Вот и все выводы», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.