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Объявлен состав сборной Германии на сентябрьские матчи Лиги наций

Объявлен состав сборной Германии на сентябрьские матчи Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв назвал состав команды на матчи Лиги наций УЕФА с Испанией (3 сентября) и Швейцарией (6 сентября).

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Робин Госенс («Аталанта»), Тило Керер («ПСЖ»), Робин Кох («Фрайбург»), Антонио Рюдигер («Челси»), Нико Шульц («Боруссия» Д), Никлас Зюле («Бавария»), Джонатан Та («Байер»).

Полузащитники/нападающие: Юлиан Брандт («Боруссия» Д), Эмре Джан («Боруссия» Д), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Байер»), Тони Кроос («Реал»), Флориан Нойхаус («Боруссия» М), Лерой Зане («Бавария»), Суат Сердар («Шальке»), Лука Вальдшмидт («Бенфика»), Тимо Вернер («Челси»).

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