Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эдинсон Кавани может стать игроком «Реала»

Эдинсон Кавани может стать игроком «Реала»
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах 33-летнего уругвайского футболиста заинтересован «Реал». Мадридский клуб готов предложить Кавани краткосрочный контракт. Ранее сообщалось, что кавани ведёт переговоры с «Бенфикой». Позже стороны прервали переговоры. «Бенфика» сообщила уругвайскому футболисту, что не сможет удовлетворить его финансовые требования.

Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне уругвайский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (семь — в основном составе), в которых забил четыре гола (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.

«Бенфика» отказалась от трансфера Эдинсона Кавани
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020