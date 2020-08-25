Эдинсон Кавани может стать игроком «Реала»
Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в услугах 33-летнего уругвайского футболиста заинтересован «Реал». Мадридский клуб готов предложить Кавани краткосрочный контракт. Ранее сообщалось, что кавани ведёт переговоры с «Бенфикой». Позже стороны прервали переговоры. «Бенфика» сообщила уругвайскому футболисту, что не сможет удовлетворить его финансовые требования.
Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне уругвайский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (семь — в основном составе), в которых забил четыре гола (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.
«Бенфика» отказалась от трансфера Эдинсона Кавани
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