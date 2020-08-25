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Илья Геркус: ЦСКА проводит лучшую трансферную кампанию в РПЛ

Илья Геркус: ЦСКА проводит лучшую трансферную кампанию в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал трансферы московского ЦСКА в летнее трансферное окно.

«ЦСКА тем временем проводит лучшую трансферную кампанию в Премьер-Лиге. Вслед за Адольфо Гайчем и Бахтияром Зайнутдиновым ЦСКА приобретает очень приличного перспективного центрального защитника — игрока стартового состава молодёжной сборной Бразилии Бруно Фукса. Серьёзная заявка на призовые места от ЦСКА. Очень интригующе», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

ЦСКА в минувшем сезоне занял 4-е место и получил право принять участие в очередном первенстве Лиги Европы. В четырёх турах сезона-2020/2021 «армейцы» набрали шесть очков. Команда одержала две победы и два раза проиграла. Завтра, 26 августа, ЦСКА предстоит встреча с «Краснодаром».

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