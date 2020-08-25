Максимилиан Филипп: «Динамо» по силам обыграть «Зенит»

Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом».



«Зенит» — клуб с набором очень сильных футболистов, который продолжает приобретать хороших игроков. Например, Деян Ловрен — отличный защитник. Конечно, нас ждёт сложная игра, но «Динамо» именно против сильных оппонентов проводит наиболее удачные матчи. «Зенит» будет пытаться навязать нам свой атакующий стиль, но нам есть что им противопоставить. Для каждого футболиста в российской лиге интересно сыграть против команды из Санкт-Петербурга и обыграть её. Это непросто, но нам по силам это сделать", — приводит слова Филиппа пресс-служба клуба.

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится 26 августа.