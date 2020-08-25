«Арсенал» — «Химки»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Химок» на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Чаушич, Э. Кангва, К. Кангва, Громыко, Луценко.
Запасные: Шамов, Григалава, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Ткачёв, Пантелеев, Хлусевич, Костадинов, Банда, Аджоев, Минаев.
«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Трошечкин, Ломовицкий, Казанцев, Конате, Алиев.
Запасные: Хомич, Генералов, Засеев, Мартусевич, Корян, Мишуков, Полярус, Массуренко.
«Арсенал», набрав 4 очка в 4 матчах, занимает в турнирной таблице РПЛ 13-е место, «Химки» (1) расположились на 15-й строчке. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12), в тройку также входит «Спартак» (8).
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