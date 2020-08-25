Лапорта: продажа Месси станет исторической ошибкой «Барселоны»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о возможном уходе из каталонского клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Они сообщили Суаресу по телефону, что расстаются с ним? Мне это кажется проявлением трусости со стороны президента и неуважением к игроку. Такой образ действий неприемлем и наносит ущерб имиджу клуба.

Это заставляет меня подозревать, что они хотят продать Месси. Это станет исторической ошибкой клуба. Бедная «Барса» в руках этого некомпетентного руководства", — приводит слова Лапорты Marca.

Сообщалось, что 33-летний Месси задумался об уходе из «Барселоны», так как недоволен руководством клуба. Официальная позиция «Барсы» заключается в том, что Месси не продаётся и любые заинтересованные стороны будут вынуждены заплатить отступные, которые указаны в контракте Лионеля, в размере € 700 млн.