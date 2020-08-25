Лапорта: продажа Месси станет исторической ошибкой «Барселоны»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о возможном уходе из каталонского клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Они сообщили Суаресу по телефону, что расстаются с ним? Мне это кажется проявлением трусости со стороны президента и неуважением к игроку. Такой образ действий неприемлем и наносит ущерб имиджу клуба.
Это заставляет меня подозревать, что они хотят продать Месси. Это станет исторической ошибкой клуба. Бедная «Барса» в руках этого некомпетентного руководства", — приводит слова Лапорты Marca.
Сообщалось, что 33-летний Месси задумался об уходе из «Барселоны», так как недоволен руководством клуба. Официальная позиция «Барсы» заключается в том, что Месси не продаётся и любые заинтересованные стороны будут вынуждены заплатить отступные, которые указаны в контракте Лионеля, в размере € 700 млн.
- 25 августа 2020
-
20:02
-
19:56
-
19:44
-
19:40
-
19:26
-
19:21
-
19:19
-
19:07
-
18:51
-
18:43
-
18:34
-
18:29
-
18:26
-
18:22
-
18:08
-
17:56
-
17:53
-
17:49
-
17:44
-
17:44
-
17:38
-
17:35
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:21
-
17:21
-
17:15
-
17:13
-
17:05
-
17:02
-
17:00
-
16:55
-
16:50
-
16:38