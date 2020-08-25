«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Месси

«Манчестер Юнайтед» стал очередным претендентом на аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, утверждает Cuatro.

По данным источника, английский клуб готов начать конкретные действия для приобретения футболиста в летнее трансферное окно. Сообщалось, что 33-летний Месси задумался об уходе из «Барселоны», так как недоволен руководством клуба. Официальная позиция «Барсы» заключается в том, что Месси не продаётся и любые заинтересованные стороны будут вынуждены заплатить отступные, которые указаны в контракте Лионеля, в размере € 700 млн.

Напомним, что интерес к аргентинцу также проявляют «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Интер».

В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и отдал 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.