Суд признал Гарри Магуайра виновным по всем пунктам обвинения

Греческий суд признал защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра виновным в нанесении телесных повреждений, сопротивлении аресту и попытке подкупа сотрудников полиции, сообщает BBC.
Напомним, футболист был задержан на Миконосе (Греция). Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса. После того как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием Магуайра напала на полицейских. В результате футболист и двое его друзей были арестованы и доставлены в полицейский участок. Константинос Даривас, адвокат Магуайра, заявлял, что футболист отрицает свою вину.
Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестер Сити». До этого футболист защищал цвета «Уигана», «Халл Сити» и «Шеффилд Юнайтед». В сезоне-2019/2020 защитник не пропустил ни одного матча в чемпионате Англии.
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