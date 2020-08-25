Суд признал Гарри Магуайра виновным по всем пунктам обвинения

Греческий суд признал защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра виновным в нанесении телесных повреждений, сопротивлении аресту и попытке подкупа сотрудников полиции, сообщает BBC.



Напомним, футболист был задержан на Миконосе (Греция). Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса. После того как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием Магуайра напала на полицейских. В результате футболист и двое его друзей были арестованы и доставлены в полицейский участок. Константинос Даривас, адвокат Магуайра, заявлял, что футболист отрицает свою вину.

Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестер Сити». До этого футболист защищал цвета «Уигана», «Халл Сити» и «Шеффилд Юнайтед». В сезоне-2019/2020 защитник не пропустил ни одного матча в чемпионате Англии.