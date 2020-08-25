Мурило: в чемпионате России всегда очень высокий градус борьбы

Бразильский защитник московского «Локомотива» Мурило Серкейра поделился мнением о Российской Премьер-Лиге.

«Хороший чемпионат. Здесь выступает множество классных игроков из России и других стран. Всегда очень высокий градус борьбы. Так как не играл в других лигах, мне сложно сравнивать. Но топовые команды больше атакуют, команды поскромнее больше обороняются. Обычная ситуация.



Главные отличия РПЛ от чемпионата Бразилии — в атаке. Бразильские нападающие без раздумий берут игру на себя, идут в дриблинг, обыгрывают одного-двух соперников. В России это не всегда так.

Новый тренер придал мне уверенности. К тому же я провел уже год в России и адаптировался, начал лучше понимать партнеров на поле. Хотя сначала было очень сложно", — приводит слова Мурило пресс-служба клуба.