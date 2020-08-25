Ивелин Попов получил травму в дебютном матче за «Сочи»

Болгарский полузащитник «Сочи» Ивелин Попов получил травму в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:0, идёт 2-й тайм). Футболист вышел на поле сразу после перерыва, но через 25 минут был заменён из-за повреждения.

Попов перешёл в «Сочи» несколько дней назад из «Ростова». В обратном направлении отправился форвард сочинцев Дмитрий Полоз. Попов проводил за сочинский клуб дебютный матч. После ухода из «Ростова» болгарин подверг критике бывший клуб.

Попов перешёл в ростовскую команду в январе 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В составе «Ростова» принял участие в 44 матчах, в которых стал автором девяти забитых мячей. Контракт игрока с «Сочи» действует до лета 2022 года.