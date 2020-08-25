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Источник: Лионель Месси расторгнет контракт с «Барселоной»

Источник: Лионель Месси расторгнет контракт с «Барселоной»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение расторгнуть контракт с клубом, утверждает TyC Sports.

По данным источника, футболист решил воспользоваться опцией в контракте, которая позволяет расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Напомним, интерес к аргентинцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Интер».

В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

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