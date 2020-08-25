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Антонио Конте продолжит работать в «Интере»

Антонио Конте продолжит работать в «Интере»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Интера» Антонио Конте останется в миланской команде, сообщается на официальном сайте клуба.

Сегодня, 25 августа, специалист провёл встречу с руководством «Интера». В результате переговоров было решено, что Конте будет руководить миланской командой в следующем сезоне.

«Встреча руководства клуба и Антонио Конте была конструктивной с точки зрения общего взгляда на стратегию развития. Были заложены основы для совместного продолжения проекта», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В прошедшем сезоне Серии А «Интер» под руководством Антонио Конте занял 2-е место, отстав от «Ювентуса» на одно очко. В Кубке Италии миланский клуб в двухматчевом противостоянии уступил «Наполи» с общим счётом 1:2 (0:1, 1:1), а в Лиге Европы подопечные Конте дошли до финала, где уступили испанской «Севилье» (2:3).

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