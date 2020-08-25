Фукс: Марио Фернандес облегчил мне процесс принятия решения о переходе в ЦСКА
Новичок ЦСКА защитник Бруно Фукс поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.
«Очень счастлив. Сбылась мечта — переехать в Европу. Меня очень тепло приняли. Спасибо клубу, что продемонстрировали уверенность во мне. Хочу поблагодарить ЦСКА своими действиями на поле.
Очень много говорил с Марио Фернандесом. Ещё когда вели переговорный процесс, Марио начал со мной общаться. Он облегчил мне процесс принятия решения, его мнение сильно повлияло. Благодарен ему», — приводит слова Бруно Фукса пресс-служба ЦСКА.
Сообщалось, что стоимость трансфера Фукса в московский ЦСКА составит 8 млн евро, при этом «Интернасьонал» сохранит 20% прав на футболиста. Фукс выступал в «Интернасьонале» с 2019 года.
ЦСКА объявил о переходе Бруно Фукса
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