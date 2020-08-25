Гарри Магуайр приговорён к 21 месяцу тюрьмы условно

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр приговорён к 21 месяцу и 10 дням тюрьмы условно, сообщает Sky Sports.



Напомним, футболист был задержан на Миконосе (Греция). Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса. После того как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием Магуайра напала на полицейских. В результате футболист и двое его друзей были арестованы и доставлены в полицейский участок. Константинос Даривас, адвокат Магуайра, говорил, что футболист отрицает вину.



Греческий суд признал Магуайра виновным в нанесении телесных повреждений, сопротивлении аресту и попытке подкупа сотрудников полиции. Приговор носит условный характер с испытательным сроком на три года.

Суд признал Гарри Магуайра виновным по всем пунктам обвинения