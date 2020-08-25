«А вы не верили». «Локомотив» отреагировал на решение Месси уйти из «Барселоны»

Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировал на новость о решении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси покинуть каталонский клуб.

Напомним, пресс-служба «Локомотива» опубликовала фотографию аргентинского форварда в форме «железнодорожников».

«А вы не верили!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива», опубликованном на странице клуба в «Твиттере».

Напомним, интерес к аргентинцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Интер».



В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.