«Реал» U19 под руководством Рауля выиграл Юношескую лигу УЕФА

Мадридский «Реал» под руководством Рауля Гонсалеса стал победителем Юношеской лиги УЕФА. В финальном матче «Королевский клуб» со счётом 3:2 обыграл лиссабонскую «Бенфику». Встреча состоялась в Ньоне на стадионе «Коловрей». Обслуживала матч английская бригада арбитров во главе с Крисом Каваной, ассистировали судьи на линиях Дэниел Кук и Сиан Мэсси.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 25-й минуте автором забитого мяча стал Пабло Родригес, ему ассистировал Серхио Аррибас. В концовке тайма испанский клуб удвоил преимущество благодаря автоголу Энрика Жокю. В начале второго тайма разрыв в счёте сократил Гонсалу Рамуш. Через минуту третий гол забил Мигель Гутьеррес с передачи Марвина Парка. На 57-й минуте один гол отыграл Рамус с паса Тиагу Араужу. Вскоре «Бенфика» могла сравнять счёт, но Тиагу Данташ не реализовал пенальти.