«Реал» U19 под руководством Рауля выиграл Юношескую лигу УЕФА

Мадридский «Реал» под руководством Рауля Гонсалеса стал победителем Юношеской лиги УЕФА. В финальном матче «Королевский клуб» со счётом 3:2 обыграл лиссабонскую «Бенфику». Встреча состоялась в Ньоне на стадионе «Коловрей». Обслуживала матч английская бригада арбитров во главе с Крисом Каваной, ассистировали судьи на линиях Дэниел Кук и Сиан Мэсси.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 25-й минуте автором забитого мяча стал Пабло Родригес, ему ассистировал Серхио Аррибас. В концовке тайма испанский клуб удвоил преимущество благодаря автоголу Энрика Жокю. В начале второго тайма разрыв в счёте сократил Гонсалу Рамуш. Через минуту третий гол забил Мигель Гутьеррес с передачи Марвина Парка. На 57-й минуте один гол отыграл Рамус с паса Тиагу Араужу. Вскоре «Бенфика» могла сравнять счёт, но Тиагу Данташ не реализовал пенальти.
- 25 августа 2020
-
21:47
-
21:40
-
21:31
-
21:31
-
21:22
-
21:13
-
21:11
-
21:05
-
20:58
-
20:56
-
20:50
-
20:45
-
20:43
-
20:31
-
20:30
-
20:23
-
20:22
-
20:02
-
19:56
-
19:44
-
19:40
-
19:26
-
19:21
-
19:19
-
19:07
-
18:51
-
18:43
-
18:34
-
18:29
-
18:26
-
18:22
-
18:08
-
17:56
-
17:53
-
17:49