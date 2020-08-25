Пуйоль — Месси: полностью поддерживаю тебя, друг

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль прокомментировал информацию о решении нападающего Лионеля Месси уйти из каталонского клуба.



«Уважаю и восхищаюсь, Лео. Полностью поддерживаю тебя, друг», — написал Пуйоль на своей странице в «Твиттере».



Напомним, футболист решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.



В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

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