Хавбек «Тамбова» Костюков: первый тайм был отвратительный, играли не пойми во что

Полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков прокомментировал результат матча 5-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:1).



«Первый тайм отвратительный в нашем исполнении, играли не пойми во что. На второй тайм внесли коррективы. Был хороший момент у меня, чуть не достал до мяча. В целом играли неплохо. В конце либо потеряли концентрацию, либо усталость сказалась, ведь играем через два дня на третий, получили этот обидный гол. Не сказал бы, что „Сочи“ нас переиграл во втором тайме. Думаю, мы контролировали ход встречи.



Привык ли играть в Саранске? Хотели бы играть в Тамбове, нас там ждут болельщики. Второй сезон катаемся. Стадион чемпионата мира или Тамбов? Нам ближе наш город. Думаю, там были бы дополнительные ресурсы в конце встречи, болельщики кричали, гнали бы нас вперёд», — сказал Костюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Дарквеевым.

«Сочи» обыграл «Тамбов» благодаря голу Нобоа на 91-й минуте