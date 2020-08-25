Гарри Магуайр исключён из состава сборной Англии на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт исключил защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра из состава национальной команды на матчи Лиги наций с Исландией (5 сентября) и Данией (8 сентября), сообщает Sky Sports.
Магуайр был приговорён греческим судом к 21 месяцу и 10 дням тюрьмы условно. Напомним, футболист был задержан на Миконосе (Греция). Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса. После того как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием Магуайра напала на полицейских. В результате футболист и двое его друзей были арестованы и доставлены в полицейский участок.
Греческий суд признал Магуайра виновным в нанесении телесных повреждений, сопротивлении аресту и попытке подкупа сотрудников полиции. Приговор носит условный характер с испытательным сроком на три года.
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