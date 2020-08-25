Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Химки» упустили победу над тульским «Арсеналом»

«Химки» упустили победу над тульским «Арсеналом»
Футбол / РПЛ 0

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» со счётом 1:1 сыграл вничью с подмосковными «Химками». Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал». Обслуживал матч арбитр Николай Волошин (Смоленск), ассистировали судьи на линиях Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Владимир Миневич (Смоленск).

Счёт был открыт в первом тайме — на 30-й минуте автором забитого мяча стал Камран Алиев. Тульский клуб восстановил равновесие на 76-й минуте, гол на счету Эванса Кангва, ему ассистировал Владислав Пантелеев.

«Арсенал», набрав пять очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (2) — на 15-м месте.

В 6-м туре «Арсенал» на выезде встретится со «Спартаком». «Химки» дома сыграют с «Ротором». Матчи состоятся 29 августа.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
25 августа 2020, вторник. 20:30 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
1 : 1
Химки
Химки
0:1 Алиев – 30'   1:1 Кангва – 76'
Удаления: нет / Казанцев – 77'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020