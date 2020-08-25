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Источник: «Аталанта» сделала новое предложение «Локомотиву» о трансфере Миранчука

Источник: «Аталанта» сделала новое предложение «Локомотиву» о трансфере Миранчука
Футбол / РПЛ 0

«Аталанта» сделала новое предложение «Локомотиву» о трансфере полузащитника Алексея Миранчука, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, руководство клуба из Бергамо крайне заинтересовано в услугах 24-летнего футболиста. «Аталанта» ждёт ответа «Локомотива» в ближайшее время. Сообщалось, что «Аталанта» предложил «Локомотиву» € 10 млн, однако «железнодорожники» не хотят отдавать хавбека меньше чем за € 20 млн.

В услугах российского полузащитника заинтересованы также «Милан» и «Рома».

Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний полузащитник провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в национальную команду России.

Источник: «Милан» ближе всех к трансферу Алексея Миранчука, «Рома» подготовила предложение
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