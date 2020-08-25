Источник: «Аталанта» сделала новое предложение «Локомотиву» о трансфере Миранчука

«Аталанта» сделала новое предложение «Локомотиву» о трансфере полузащитника Алексея Миранчука, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, руководство клуба из Бергамо крайне заинтересовано в услугах 24-летнего футболиста. «Аталанта» ждёт ответа «Локомотива» в ближайшее время. Сообщалось, что «Аталанта» предложил «Локомотиву» € 10 млн, однако «железнодорожники» не хотят отдавать хавбека меньше чем за € 20 млн.
В услугах российского полузащитника заинтересованы также «Милан» и «Рома».
Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний полузащитник провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в национальную команду России.
- 25 августа 2020
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