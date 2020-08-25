Фанаты «Барселоны» собираются у офиса клуба из-за желания Месси уйти

Болельщики «Барселоны» собираются возле клубного офиса после известия, что аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение покинуть клуб, сообщается в «твиттере» радиостанции RAC1.
Напомним, футболист решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Впрочем, каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше, чем за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с игроком.
В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
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