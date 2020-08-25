Саутгейт прокомментировал исключение Магуайра из состава сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал решение исключить защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра из состава национальной команды на матчи Лиги наций с Исландией и Данией.
Сегодня, 25 августа, Магуайр был приговорён греческим судом к 21 месяцу и 10 дням тюрьмы условно за драку в одном из баров Миконоса, сопротивление аресту и попытку подкупа сотрудников полиции. Приговор носит условный характер с испытательным сроком на три года.
«Поговорив с представителями „Манчестер Юнайтед“ и футболистом, я принял решение в интересах всех сторон и с учётом влияния этой ситуации на нашу подготовку к матчам», — приводит слова Саутгейта BBC.
Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестер Сити». До этого футболист защищал цвета «Уигана», «Халл Сити» и «Шеффилд Юнайтед». В сезоне-2019/2020 защитник не пропустил ни одного матча в чемпионате Англии.
- 25 августа 2020
-
23:06
-
22:58
-
22:54
-
22:46
-
22:26
-
22:21
-
22:20
-
22:03
-
22:03
-
21:58
-
21:54
-
21:47
-
21:40
-
21:31
-
21:31
-
21:22
-
21:13
-
21:11
-
21:05
-
20:58
-
20:56
-
20:50
-
20:45
-
20:43
-
20:31
-
20:30
-
20:23
-
20:22
-
20:02
-
19:56
-
19:44
-
19:40
-
19:26
-
19:21
-
19:19