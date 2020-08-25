Саутгейт прокомментировал исключение Магуайра из состава сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал решение исключить защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра из состава национальной команды на матчи Лиги наций с Исландией и Данией.



Сегодня, 25 августа, Магуайр был приговорён греческим судом к 21 месяцу и 10 дням тюрьмы условно за драку в одном из баров Миконоса, сопротивление аресту и попытку подкупа сотрудников полиции. Приговор носит условный характер с испытательным сроком на три года.



«Поговорив с представителями „Манчестер Юнайтед“ и футболистом, я принял решение в интересах всех сторон и с учётом влияния этой ситуации на нашу подготовку к матчам», — приводит слова Саутгейта BBC.

Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестер Сити». До этого футболист защищал цвета «Уигана», «Халл Сити» и «Шеффилд Юнайтед». В сезоне-2019/2020 защитник не пропустил ни одного матча в чемпионате Англии.