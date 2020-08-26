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Экс-президент «Барселоны»: уход Месси менее, чем за € 700 млн, будет унизительнее, чем 2:8

Экс-президент «Барселоны»: уход Месси менее, чем за € 700 млн, будет унизительнее, чем 2:8
Футбол / Испания 0

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар прокомментировал информацию о решении нападающего Лионеля Месси уйти из каталонского клуба.

«Я видел контракт, и он предельно ясен. Опция была действительна до июня, возврата назад нет. Думаю, лучше Месси уйдёт через год бесплатно, чем будет продан менее, чем за € 700 млн. Здесь правила клуба, а не игрока. Вопрос не в деньгах — контракт подписан, вот и всё. Контракты заключаются для того, что их условия выполнялись.

Если Месси перейдёт в другой клуб менее, чем значится в пункте о сумме отступных, это будет унизительнее, чем поражение со счётом 2:8. „Барселона“ не должна снижать цену ни на € 1. Будь я действующим президентом клуба, не стал бы вести такие переговоры», — приводит слова Гаспара Goal.com.

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