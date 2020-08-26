Экс-президент «Барселоны»: уход Месси менее, чем за € 700 млн, будет унизительнее, чем 2:8
Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар прокомментировал информацию о решении нападающего Лионеля Месси уйти из каталонского клуба.
«Я видел контракт, и он предельно ясен. Опция была действительна до июня, возврата назад нет. Думаю, лучше Месси уйдёт через год бесплатно, чем будет продан менее, чем за € 700 млн. Здесь правила клуба, а не игрока. Вопрос не в деньгах — контракт подписан, вот и всё. Контракты заключаются для того, что их условия выполнялись.
Если Месси перейдёт в другой клуб менее, чем значится в пункте о сумме отступных, это будет унизительнее, чем поражение со счётом 2:8. „Барселона“ не должна снижать цену ни на € 1. Будь я действующим президентом клуба, не стал бы вести такие переговоры», — приводит слова Гаспара Goal.com.
Некоторые члены совета директоров «Барселоны» призвали вынести вотум недоверия Бартомеу
- 26 августа 2020
-
00:52
-
00:46
-
00:45
-
00:35
-
00:31
-
00:15
-
00:13
-
00:01
- 25 августа 2020
-
23:58
-
23:46
-
23:34
-
23:26
-
23:06
-
22:58
-
22:54
-
22:46
-
22:26
-
22:21
-
22:20
-
22:03
-
22:03
-
21:58
-
21:54
-
21:47
-
21:40
-
21:31
-
21:31
-
21:22
-
21:13
-
21:11
-
21:05
-
20:58
-
20:56
-
20:50
-
20:45
Партнерский контент