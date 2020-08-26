Болельщики «Барселоны» возле офиса клуба требуют отставки Бартомеу

Болельщики «Барселоны» собрались возле клубного офиса и требуют отставки Хосепа Марии Бартомеу с поста президента клуба. Фанаты недовольны тем, что аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение покинуть клуб.

Форвард решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. При этом Бартомеу намерен юридическим путём заблокировать расторжение контракта Месси с «Барселоной».

В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.