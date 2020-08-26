Руководство «Барселоны» уведомило Месси, что хочет сохранить его в клубе до конца карьеры

«Барселона» намерена сохранить нападающего Лионеля Месси в клубе, сообщает Marca.



По информации источника, на экстренном заседании совета директоров «Барселоны» было решено направить аргентинскому форварду ответный факс. В нём сообщается о желании руководства, чтобы Месси остался в каталонском клубе до конца карьеры.



Напомним, заседание состоялось из-за получения запроса нападающего Лионеля Месси на уход из клуба. Футболист решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.