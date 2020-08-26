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Дэйли Блинд не смог доиграть матч из-за сбоя в работе кардиовертера-дефибриллятора

Дэйли Блинд не смог доиграть матч из-за сбоя в работе кардиовертера-дефибриллятора
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник «Аякса» Дэйли Блинд не смог доиграть товарищеский матч с «Гертой» из-за сбоя имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора, сообщает AP News.

Как сообщает источник, Блинд упал на газон после того, как устройство дало сбой в работе. Ему удалось самостоятельно покинуть поле, после чего защитник был заменён. Сам матч завершился победой «Аякса» со счётом 1:0.

Напомним, в конце прошлого года у Дэйли Блинда был диагностирован миокардит. Позднее 29-летний футболист перенёс операцию. Отец защитника, Данни Блинд, заявил, что потенциальное возвращение сына на поле не является на сто процентов безопасным. Однако игрок принял решение вернуться на поле. Блинд выступает в составе «Аякса» с 2018 года.

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