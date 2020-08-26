Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Диего Марадона может возглавить клуб испанской Примеры

Диего Марадона может возглавить клуб испанской Примеры
Футбол / Испания 0

Главный тренер клуба «Химнасии и Эсгрима» Диего Марадона может возглавить клуб испанской Примеры, сообщает Fichajes.

По данным источника, в услугах специалиста заинтересован «Эльче», который вернулся в Ла Лигу. Сообщается, клуб уже отправил в отставку главного тренера Рохо Мартина. Руководство клуба намерено всерьёз пригласить Марадону на пост главного тренера. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать Кристиан Брагарник — крупнейший акционер «Эльче».

Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. До неё 59-летний специалист работал в мексиканском «Дорадосе», «Аль-Васле» и «Аль-Фуджайре» из ОАЭ, а также возглавлял национальную команду Аргентины. В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз».

Врач Марадоны рассказал о его проблемах с алкоголем
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020