Главный тренер клуба «Химнасии и Эсгрима» Диего Марадона может возглавить клуб испанской Примеры, сообщает Fichajes.

По данным источника, в услугах специалиста заинтересован «Эльче», который вернулся в Ла Лигу. Сообщается, клуб уже отправил в отставку главного тренера Рохо Мартина. Руководство клуба намерено всерьёз пригласить Марадону на пост главного тренера. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать Кристиан Брагарник — крупнейший акционер «Эльче».

Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. До неё 59-летний специалист работал в мексиканском «Дорадосе», «Аль-Васле» и «Аль-Фуджайре» из ОАЭ, а также возглавлял национальную команду Аргентины. В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз».