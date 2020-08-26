Источник: Лионель Месси принял решение выступать за «Манчестер Сити»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение перейти в «Манчестер Сити», сообщает журналист Марсело Бехлер в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что Месси провёл переговоры с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.
Напомним, Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Впрочем, каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше, чем за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с игроком.
В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
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